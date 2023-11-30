Москва развивает инфраструктуру для домашних животных – Собянин

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Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября. О том, как Москва помогает владельцам заботиться о питомцах, рассказал мэр города Сергей Собянин.
Владельцы животных знают, сколько радости приносит общение с четвероногим другом. Однако содержать их дома, особенно в условиях мегаполиса, бывает очень непросто. На помощь москвичам приходит город.
"Город берет на себя часть заботы. Мы развиваем инфраструктуру для долгой и здоровой жизни питомцев",
– отметил Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он напомнил, что в Москве открыто 26 государственных ветклиник, где, к примеру, прививку от бешенства можно поставить бесплатно.
Для помощи в экстренных случаях работает выездная ветеринарная служба, проконсультироваться онлайн можно, обратившись в контакт-центр для владельцев животных.
С июля 2023 г. москвичам стал доступен еще один суперсервис – "Мой питомец". Там собрана вся информация о ветеринарных услугах столицы. Владельцы могут в любой момент посмотреть записи в электронной амбулаторной карте животного, куда автоматически подгружаются результаты анализов и назначения врача.
В рамках программы "Мой район" строятся новые и модернизируются старые площадки для выгула и тренировки собак.
Действуют в городе и благотворительные проекты, нацеленные на помощь приютам бездомных животных. Желающие взять питомца из приюта могут выбрать его по каталогу, в котором собраны данные о животных, уже готовых к переезду в семью.
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