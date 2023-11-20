Мэр Москвы рассказал о создании дорожного каркаса ТиНАО

Строительство завершится в 2026 году

Новая трасса Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе станет основой дорожного каркаса Троицкого и Новомосковского административных округов (ТИНАО). Завершение строительства планируется в 2026 году, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Транспортная артерия длиной в 22,5 км должна стать связующим звеном для четырех дорожных магистралей: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

В августе 2018 года открыли движение между Киевским и Калужским шоссе открыли в августе 2018 года. А участок от Калужского шоссе до "Столбово" был введен в эксплуатацию спустя десять месяцев. По третьему участку (Боровское-Киевское шоссе) транспорт начал ходить в конце 2022 года – сроки опередили на год.

Остается соединить транспортный узел "Столбово" с Варшавским шоссе. Участки в настоящее время готовы на 70%.