82 года назад наши войска смогли отбросить фашистов от столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Именно тогда, 5 декабря 1945 года, Красной армии удалось остановить наступление врага и переломить ход Великой Отечественной войны.

"Разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны. Именно здесь гитлеровцы потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны. Именно отсюда начался победный путь на Берлин",

– указал Сергей Собянин. В своем обращении к ветеранам он подчеркнул, что память о подвиге защитников Москвы передается из поколения в поколение. Сегодня, спустя десятилетия, истории фронтовиков и тружеников тыла вдохновляют нас на ратные и трудовые свершения, помогают преодолевать испытания и побеждать.

"Мы гордимся вами и дорожим возможностью выразить свою любовь и восхищение",

– заверил Сергей Собянин, поблагодарив ветеранов от имени всех москвичей за бесценные уроки мужества, стойкости и патриотизма.

Битва под Москвой началась 30 сентября 1941 года и длилась до 20 апреля 1942 года. 5 декабря 1941 года Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление.

Ранее Сергей Собянин распорядился выплатить материальную помощь ветеранам и инвалидам, принимавшим участие в обороне Москвы.