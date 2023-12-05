Собянин: новые маршруты городского транспорта охватили более 30 районов Москвы

За три месяца в Москве улучшили более 130 маршрутов

Осенью в Москве открыли еще десять новых маршрутов городского транспорта. Так, маршрут № 147 связал ЖК в Московском со станцией метро "Филатов Луг", а пассажиры маршрута № 577к в Сосенском теперь могут доехать на общественном транспорте до метро "Ольховая", рассказал Сергей Собянин.

За последние три месяца улучшили трассы более чем на 140 маршрутах, ввели более 80 новых остановок, заменили свыше 300 старых павильонов на современные. Запустили двенадцать новых выделенных полос.

Сеть маршрутов постоянно развивается, транспорт теперь курсирует у новых станций метро и железных дорог, школ и поликлиник. Появляются новые остановки.