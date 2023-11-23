Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД
Фото: mos.ru
Город опирается на пожелания населения и делает все для его комфорта

Город отвечает на запросы населения и продлевает маршруты, выбирает удобные места для остановок и сокращает интервалы движения с временем пути в общественном транспорте. В Москве за 2023 год улучшено 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и диаметров МЦД, сообщил Сергей Собянин.

Запуски новых линий наземного метро затронуло маршруты, пролегающие возле четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4. К полному открытию Большой кольцевой линии позаботились о комфорте москвичей на двенадцати маршрутах – и в Москве продолжают улучшать городской транспорт для жителей.

"Мы постоянно учитываем пожелания пассажиров", – добавил Собянин.

Как указал глава города, Москва учитывает запросы горожан – автобусы и электробусы теперь следуют рядом с новыми жилыми комплексами, подбираются самые удобные места для организации остановок. А маршруты "наземки" продлевают до новых станций метрополитена и МЦД.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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