Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной
Фото: www.sobyanin.ru
Одно из самых любимых мест жителей столицы сохранило прежний облик, став еще комфортнее для прогулок

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Воробьевской набережной, сохранившей прежний облик – и ставшей еще уютнее и свежее. Появился новый парадный вход, новая спортивная площадка для керлинга, а также экоплощадка в средней части аллеи. В скором времени на набережной и Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр высадят еще более 500 деревьев с кустарниками. 

Воробьевская набережная – одно из самых любимых мест досуга и прогулок, а также спортивных занятий не у одного поколения жителей столицы. Набережная сохранила прежний облик, став еще красивее и удобнее. Заменили старое покрытие на гранитную плитку, появилось еще больше лавочек. А прогулочный маршрут теперь длиннее еще на три километра.

По вечерам на Воробьевой набережной теперь зажигаются фонари с подсветкой. Создана новая трасса для велосипедистов, а также беговая дорожка со специальным пружинящим покрытием.

Фото: www.sobyanin.ru

"Прогулки по Воробьевым горам уже больше 100 лет радуют москвичей и гостей города, и наша задача – хранить этот уникальный уголок Москвы для будущих поколений", – указал Собянин.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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