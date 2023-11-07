Сергей Собянин рассказал об озеленении Москвы в этом году

Сергей Собянин рассказал об озеленении Москвы в этом году
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В городе появится еще 750 деревьев

В 2023 году в Москве высадят более 750 новых деревьев. Они появятся у Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевской набережной, Аллеи Славы звезд зимних Олимпийских игр, Южного речного вокзала, Дворца пионеров и на улице Косыгина, рассказал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что озеленение коснется и парка 40-летия ВЛКСМ, а также Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Почти 200 деревьев высадят на участке Ленинского проспекта – от Университетского до Ломоносовского проспекта.

В центральном округе, в студенческом квартале Бауманки и на Цветном бульваре появятся новые липы и серебристые клены.

"Предпочтение отдаётся породам, устойчивым к городским условиям. Это, как правило, липы, рябины, клёны, декоративные яблони, красные дубы и березы. Там, где нет сильного ветра, приживаются хвойные", – рассказал Собянин.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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