Сергей Собянин рассказал об озеленении Москвы в этом году

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В 2023 году в Москве высадят более 750 новых деревьев. Они появятся у Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевской набережной, Аллеи Славы звезд зимних Олимпийских игр, Южного речного вокзала, Дворца пионеров и на улице Косыгина, рассказал Сергей Собянин.
Мэр уточнил, что озеленение коснется и парка 40-летия ВЛКСМ, а также Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Почти 200 деревьев высадят на участке Ленинского проспекта – от Университетского до Ломоносовского проспекта.
В центральном округе, в студенческом квартале Бауманки и на Цветном бульваре появятся новые липы и серебристые клены.
"Предпочтение отдаётся породам, устойчивым к городским условиям. Это, как правило, липы, рябины, клёны, декоративные яблони, красные дубы и березы. Там, где нет сильного ветра, приживаются хвойные", – рассказал Собянин.
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