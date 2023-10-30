Мэр Москвы рассказал, как улучшили парк "Яуза" в этом году

Мэр Москвы рассказал, как улучшили парк "Яуза" в этом году
Фото: mos.ru
Работы выполнены на 90%

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парка "Яуза" – оно выполнено примерно на 90%. Обустроены спортивные площадки, преображена территория у Ростокинского акведука, обновлена экотропа со стороны Олонецкого проезда, открыты смотровые площадки.

Парк представляет собой 20-километровую зеленую зону, рядом с которой проживают более 1 миллиона человек. Специалисты уже привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, добавив маршруты для велосипедистов вдоль Сухонской улицы и беговую дорожку со стороны Олонецкого проезда.

"Через несколько лет, когда закончатся все работы, в парке "Яуза" можно будет пробежать марафон в 42 километра. Протяженность велодорожек составит около 20 километров, – пообещал Собянин.

В вечернее время стало гораздо уютнее после установок опор наружного освещения. Тут появились карусели с качелями, качалки-балансиры, канатная дорога и лазилки. В целом детский кластер растянут более чем на 2700 квадратных метров.

Оборудовано двадцать спортивных площадок – и для воркаута, и для баскетбола с волейболом с теннисом. Можно позаниматься на тренажерах.

В экомаршрут для прогулок добавили две смотровые площадки, смонтирована архитектурно-художественная подсветка. Привели в порядок пять мостов через Яузу. По просьбам жителей построили площадки для выгула и дрессировки собак.

Однако часть работ еще впереди – в 2024 году они будут продолжены.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

"Жертва притягивает абьюзера": солистки "Тутси" сделали шокирующее заявление

Певицы рассказали про альфонсов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей