Мэр Москвы рассказал, как улучшили парк "Яуза" в этом году

Работы выполнены на 90%

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парка "Яуза" – оно выполнено примерно на 90%. Обустроены спортивные площадки, преображена территория у Ростокинского акведука, обновлена экотропа со стороны Олонецкого проезда, открыты смотровые площадки.

Парк представляет собой 20-километровую зеленую зону, рядом с которой проживают более 1 миллиона человек. Специалисты уже привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, добавив маршруты для велосипедистов вдоль Сухонской улицы и беговую дорожку со стороны Олонецкого проезда.

"Через несколько лет, когда закончатся все работы, в парке "Яуза" можно будет пробежать марафон в 42 километра. Протяженность велодорожек составит около 20 километров, – пообещал Собянин.

В вечернее время стало гораздо уютнее после установок опор наружного освещения. Тут появились карусели с качелями, качалки-балансиры, канатная дорога и лазилки. В целом детский кластер растянут более чем на 2700 квадратных метров.

Оборудовано двадцать спортивных площадок – и для воркаута, и для баскетбола с волейболом с теннисом. Можно позаниматься на тренажерах.

В экомаршрут для прогулок добавили две смотровые площадки, смонтирована архитектурно-художественная подсветка. Привели в порядок пять мостов через Яузу. По просьбам жителей построили площадки для выгула и дрессировки собак.

Однако часть работ еще впереди – в 2024 году они будут продолжены.