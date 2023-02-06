Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства парка "Яуза"на 2023 год

Самое интересное ждет жителей Москвы еще впереди

За первые два месяца зимы новый парк "Яуза" посетили уже свыше 450 тысяч человек. Москвичам и гостям города понравились новые катки с искусственным льдом, лыжные трассы и тюбинговые горки, а также эколого-просветительский центр.

Впереди парк ждут новые масштабные проекты: в этом году планируется обустройство участков вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Начнутся работы в парке "Ростокинский акведук" и в пойме реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы – там приведут в порядок экотропы, отремонтируют лестницы и летние сцены. Появятся новые дорожки, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Вдоль Сухонской улицы появится веломаршрут, со стороны Олонецкого проезда появится беговая дорожка. Обе дороги объединят в беговой и велосипедный маршрут вдоль Яузы.

"Благоустройство этих участков вплотную приближает нас к завершению создания уникального природного парка "Яуза" – 20 км зеленого пространства от МКАД до Ростокинского акведука, рядом с которым проживают более 1 млн москвичей", – подытожил глава города.