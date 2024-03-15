Региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего" в Москве посетили более 8 тысяч человек

Региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего" в Москве посетили более 8 тысяч человек
Фото: пресс-служба
Организаторы провели 139 тематических мероприятий разной направленности

Форум "Молодой специалист – строитель будущего" с успехом прошел 13 – 14 марта в Москве. За два дня в ЦВЗ "Манеж" побывали более 8000 человек, в том числе студенты, школьники, родители, преподаватели профильных вузов и колледжей, а также представители крупных застройщиков-работодателей и другие гости.

В рамках форума состоялось 139 мероприятия разной направленности. В частности, была организована ярмарка вакансий, в которой приняли участие 35 крупнейших компаний – работодателей, а также прошли дни открытых дверей от 16 профильных вузов и ссузов. По итогам было выдано 686 сертификатов на прохождение стажировок, карьерные консультации и наставничество. 

"Молодые участники форума, желающие начать работать, встретились с работодателями и подали резюме на конкретные вакансии. Как организаторы мероприятия, мы рады были видеть искренний отклик всех, кто присутствовал на форуме, который впервые приняла столица",

– подвел итоги Форума руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, со своей стороны, отметил, что молодые посетители Форума продемонстрировали широкий кругозор и глубокие знания каждого направления в строительной отрасли. "В будущем это должно способствовать существенному прорыву в вопросах цифровизации строительных процессов. Строительная отрасль настолько обширна и многогранна, что реализовать себя сможет каждый, работы хватит на всех", – заявил Сергей Музыченко.

Программа форума включала в себя как образовательные, так и культурно-развлекательные мероприятия. Участники могли посетить панельные сессии, экскурсии на знаковые строительные объекты Москвы и в офисы крупных девелоперских компаний, принять участие в круглых столах, кинолекториях, воркшопах и викторинах.

Так, для гостей прошла лекция "Как развивать карьеру в строительной отрасли сегодня. Подготовка резюме" от Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России, панельная сессия о "зеленом" строительстве, интерактивная лекция "Мир цифровых технологий в строительстве" и другие образовательные мероприятия. Кроме того, публике был впервые представлен документальный фильм "Мы строим будущее", на премьере которого присутствовал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Ранее Форум прошел в 12 городах разных регионов страны. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, ФАУ "РосКапСтрой" и ППК "Военно-строительная компания", Стройкомплекс Москвы при содействии других комплексов городского управления. Ответственным за организацию форума в Москве был Департамент градостроительной политики столицы. Оператором выступил АНО "Московский урбанистический форум".

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