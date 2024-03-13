В российской столице открылся двухдневный форум "Молодой специалист – строитель будущего"

Спикеры рассказали о важности высококвалифицированных кадров для страны

В Москве стартовал форум "Молодой специалист – строитель будущего", состоящий из множества образовательных, культурных и развлекательных мероприятий в виде концертов, мастер-классов, ярмарок вакансий и панельных дискуссий.

Как указал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, страна остро нуждается в специалистах, без которых не представляется возможным выполнение задач, озвученных президентом страны перед парламентом. Учитывая огромные объемы строительства в Москве, ключевая задача заключается в повышении производительности труда. По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, выбравший для дальнейшего профессионального пути строительную сферу гражданин вносит огромный вклад для улучшения городской инфраструктуры и российской экономики.

Замминистра обороны России Тимур Иванов отметил, что огромное значение сегодня для страны имеет значение военно-строительный комплекс. Здесь требуются люди с творческим взглядом и нестандартным подходом. Ежегодно в России растет количество объектов, на которых требуется применение полученных молодыми кадрами знаний.

Как указал заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов, более 100 тыс. российских студентов проходят обучение в более чем 140 вузах по таким специальностям, как "строительство", "архитектура" и ЖКХ". Каждый год они выпускают более 23 тыс. специалистов. Сфера чрезвычайно востребована: 70% идут дальше работать по профессии. Минобрнауки вместе с Минстроем при этом намерены довести показатель до 90%.

В ходе выступления на форуме зампред правительства РФ Марат Хуснуллин указал, что отечественный строительный комплекс переживает активное развитие. Задачи, поставленные Владимиром Путиным, диктуют необходимость в высококвалифицированных кадрах.

"А растущие темпы и объемы строительства открывают новые возможности и перспективы для карьерного роста молодых специалистов. В этом контексте мы видим перед собой задачу повышать престиж профессии и кадровый потенциал. Ведь именно от молодых специалистов через несколько лет будет зависеть развитие строительной отрасли и будущее нашей страны", – указал Хуснуллин.

В рамках программы форума пройдет 65 мероприятий для учащихся, опытных специалистов, преподавателей и родителей студентов. Участникам доступны интерактивные лекции от профильных спикеров, воркшопы и мастер-классы, а также круглые столы с интерактивными лекциями. Гостей порадуют культурными и развлекательными мероприятиями – ожидаются выступления студенческих коллективов, представляющих главные вузы России, проведут кинолектории, командные квизы и викторины. Для ребят откроют ярмарку вакансий и стажировок с выездными лабораториями от профильных учебных учреждений. Партнерские учебные организации проведут день открытых дверей.

Форум "Молодой специалист – строитель будущего" пройдет 13 и 14 марта на площадке МВО "Манеж".