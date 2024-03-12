Строитель будущего: в Москве пройдет форум для молодых специалистов и профессионалов отрасли

Строитель будущего: в Москве пройдет форум для молодых специалистов и профессионалов отрасли
Фото: пресс-служба
В мероприятии примут участие более 6000 гостей, представители крупных девелоперских компаний и профильных учебных учреждений

Современная стройка – это высокотехнологичный процесс, поэтому отрасль сегодня нуждается в квалифицированных молодых кадрах, готовых связать свою жизнь с интересной и перспективной сферой. На это указали участники пресс-конференции, посвященной форуму "Молодой специалист – строитель будущего", который пройдет в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 13 и 14 марта.

Региональный форум стартовал в прошлом году и за это время прошел уже на 12 площадках, в том числе в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Астрахани, Казани и других уголках нашей страны. Мероприятие в Москве обещает быть самым масштабным, поскольку столица – лидер по объему строительства и ввода в эксплуатацию различных объектов недвижимости. Соответственно, ей требуется огромное количество специалистов в разных областях: и инженеров, и архитекторов, и каменщиков, и программистов, и операторов роботизированных систем.

Форум "Молодой специалист – строитель будущего" – это как раз такая уникальная площадка, где студенты, школьники и их родители смогут узнать, что такое современная стройка, пообщаться напрямую с работодателями в этой области, получить представление о наиболее востребованных и высокооплачиваемых специальностях, указал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко.

"Проведение Форума способствует выстраиванию коммуникации с молодежью, а также налаживанию взаимодействия между правительством, крупнейшими строительными компаниями и будущими специалистами отрасли. Реализация мероприятий подобного формата и масштаба позволяют увеличить поток квалифицированных кадров для строительной отрасли",

– подчеркнул замминистра.

Для участников и гостей Форума организаторы подготовили интересную интерактивную программу, которая позволит воочию убедиться, что строительная отрасль сегодня – одна из самых перспективных и здесь каждый сможет найти себе дело по душе.

"Состоится порядка 130 мероприятий: выездные лаборатории, круглые столы, панельные сессии, деловые игры, мастер-классы, концерты, экскурсии на крупные строительные объекты. Участники также смогут посетить ярмарку вакансий и стажировок",

– сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, сегодня квалифицированные кадры настолько ценятся в рабочей среде, что между крупными строительными компаниями существует серьезная конкуренция за выпускников профильных учебных заведений. А учитывая темпы роста экономики Москвы, ей с каждым годом будет требоваться все более развитая инфраструктура, включая дороги, предприятия, жилые дома, школы, инженерные сооружения. Так что работа обеспечена каждому еще на долгую перспективу.

Это подтверждают и результаты исследования "Строитель будущего: потребности и подготовка", которыми поделился генеральный директор АНО "Московский урбанистический форум" Павел Гончаров. В частности, опрос более 650 студентов профильных учебных заведений, а также представителей строительного бизнеса, отраслевых объединений и органов власти показал нехватку квалифицированных кадров и примитивизацию строительного сектора экономики.

"Подробное обсуждение исследования планируется провести на экспертных сессиях в рамках программы форума",

– отметил Павел Гончаров на пресс-конференции 12 марта. В частности, этой темы коснутся участники панельной сессии "Человек и бетон. Будущее строительной отрасли", которая состоится 13 марта в 13:00 в зале №7 ЦВЗ "Манеж". Гендиректор АНО "МУФ" также анонсировал фильм "Строитель будущего", премьера которого пройдет в рамках форума. 

Подробнее узнать о программе форума, а также зарегистрироваться для участия в мероприятиях можно на сайте: строительбудущего.рф.

Организаторами Форума являются Минстрой РФ, ФАУ "РосКапСтрой", ППК "Военно-строительная компания", Стройкомплекс Москвы при содействии других комплексов городского управления. Оператором мероприятия выступает АНО "Московский урбанистический форум".

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