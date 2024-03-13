Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Программа призвана восполнить дефицит квалифицированных кадров

Сергей Собянин сообщил об утверждении программы создания в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для жителей Москвы. Инициатива позволит увеличить число выпускников девятых классов, поступающих на бюджетные места в колледжи, примерно в полтора раза.

Как указал Собянин, программа призвана удовлетворить спрос учеников на получение перспективных профессий, востребованных в стране, а также восполнить дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере Москвы.

С 2023 года, указал Собянин, в городе проводится модернизация системы среднего профессионального образования в виде замены содержания и инфраструктуры. До конца текущего года, уточнил мэр, в столице будет усовершенствовано более 230 действующих мастерских и лабораторий столичных колледжей, создадут порядка 90 новых.

В сентябре в индустриальном парке "Руднево" появится специализированная площадка для обучения более 1000 студентов колледжей по специальностям в промышленной отрасли. Подготовка выпускников претерпевает изменения в виде внедрения нового подхода к оценке качества. С прошлого года проводится квалификационный экзамен, по итогам которого на базе работодателей присваивается разряд. А при успешном прохождении студенты могут получить предложение о трудоустройстве.