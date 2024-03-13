Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей
Фото: t.me/mos_sobyanin
Программа призвана восполнить дефицит квалифицированных кадров

Сергей Собянин сообщил об утверждении программы создания в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для жителей Москвы. Инициатива позволит увеличить число выпускников девятых классов, поступающих на бюджетные места в колледжи, примерно в полтора раза. 

Как указал Собянин, программа призвана удовлетворить спрос учеников на получение перспективных профессий, востребованных в стране, а также восполнить дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере Москвы.

С 2023 года, указал Собянин, в городе проводится модернизация системы среднего профессионального образования в виде замены содержания и инфраструктуры. До конца текущего года, уточнил мэр, в столице будет усовершенствовано более 230 действующих мастерских и лабораторий столичных колледжей, создадут порядка 90 новых.

В сентябре в индустриальном парке "Руднево" появится специализированная площадка для обучения более 1000 студентов колледжей по специальностям в промышленной отрасли. Подготовка выпускников претерпевает изменения в виде внедрения нового подхода к оценке качества. С прошлого года проводится квалификационный экзамен, по итогам которого на базе работодателей присваивается разряд. А при успешном прохождении студенты могут получить предложение о трудоустройстве.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Китайских машин в России станет меньше: каким брендам закроют дорогу

В прошлом году машины из КНР заняли 50 процентов российского рынка

Русское супероружие привело в истерику ВСУ: "Это ад"

Украинские военные признаются, что новые снаряды подрывают боевой дух

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей