Собянин рассказал, как проект "Искусство — детям" создает условия для творчества

Собянин рассказал, как проект "Искусство — детям" создает условия для творчества
Фото: mos.ru
Мэр поведал, благодаря чему в столице раскрывается столько талантов

С 2018 года в Москве отремонтировали 148 зданий детских школ искусств, построили три новые, закупили 44 тыс. комплектов учебной мебели и практически 13 тыс. музыкальных инструментов. Российская столица – город с крупнейшей в мире системой творческого образования для молодых поколений. 

Так, в Москве действует 149 школ искусств и колледжей, где занимаются музыкой, рисованием, танцами и иными видами творчества десятки тысяч детей и молодых людей. В 2018 году в городе создали проект "Искусство – детям", который был призван создать комфортные и современные условия обучения в детских школах искусств.

За это время в 148 школах провели ремонт, в 33 зданиях – капитальный с заменой кровли, входных групп, фасадов. Построили три новых здания: для детской музыкальной школы имени Ференца Листа, музыкальной школы в поселении Киевский и школы искусств имени Глинки.

"Они оформлены в едином ярком узнаваемом стиле, а учебные классы и общие зоны стали более эргономичными. В перерывах между занятиями ребята могут отдохнуть и перекусить в уютных буфетах и на мягких пуфиках. Возле школ установили лавочки, разбили газоны и клумбы, высадили деревья. Всего благоустроили восемь гектаров территории", – рассказал Сергей Собянин.

Для учреждений закупили 44 тыс. комплектов учебной мебели, 8,7 тыс. единиц учебного и иного оборудования, порядка 13 тыс. музыкальных инструментов, включая сотни роялей и фортепиано. 

"Проект дал школам возможность развиваться, открывать новые, современные направления, такие как саунд-продюсирование и саунд-дизайн, дизайн и анимация, звукорежиссура, VR-технологии", – указал мэр.

Благодаря этой программе удалось добиться главного: в Москве раскрылось еще больше талантов. Поэтому ежегодно ученики столичных школ искусств получают более девяти тысяч наград на российском и международном конкурсах.

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