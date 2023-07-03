Собянин открыл серию голосований в "Активном гражданине" за новые творческие кружки и секции

Москвичи сами определят, каких развлечений не хватает городу

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о проекте "Активный гражданин", призванный решить организационные вопросы – такие, как подбор пространств и привлечение аудитории. На выбор имеются 58 проектов в шести категориях. Сами жители Москвы решат, какие творческие кружки, секции и курсы появятся осенью в городе.

"На выбор – 58 проектов в шести категориях: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, более узкие сферы (научные лекции, психологические тренинги, курсы по этикету). Голосуйте!" – написал градоначальник.

Реализованы будут самые популярные идеи. Город поможет решить организационные вопросы. Места для кружков появятся в библиотеках, культурных центрах и иных учреждениях.