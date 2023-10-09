Собянин: на территории МСХА им. Тимирязева построим учебно-выставочный комплекс

Собянин: на территории МСХА им. Тимирязева построим учебно-выставочный комплекс
Фото: t.me/mos_sobyanin
Глава города рассказал о развитии инфраструктуры на севере столицы

В Москве продолжается развитие социальной инфраструктуры. Сергей Собянин рассказал о планах строительства на севере города – так, на территории РГАУ-МСХА имени Тимирязева появится учебно-выставочный комплекс из четырех павильонов.

А инвесторы построят детский сад на 150 мест – он войдет в состав ЖК "Бусиновский парк" в Западном Дегунино. Дети смогут посещать спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также многочисленные кружки.

В Ховрино завершается строительство учебного корпуса школы №1474 для старших классов, а также школы с детским садом на Фестивальной улице.

В районе Аэропорт появился учебный корпус для младшеклассников с дошкольным отделением на улице Константина Симонова с залами для занятий музыкой, театральным мастерством, спортом и библиотекой.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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