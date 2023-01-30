Собянин рассказал о возможностях Московской электронной школы

Сервисами МЭШ пользуются уже почти 3 миллиона родителей, учеников и учителей

Столичное образование сегодня невозможно представить без сервиса МЭШ – Московской электронной школы. На это обратил внимание мэр Сергей Собянин.

Уникальная платформа МЭШ появилась 6 лет назад. Сначала это был удобный ресурс, где в любой момент можно было посмотреть расписание, оценки, домашние задания. Но цифровой сервис постоянно дополнялся, развивался, и сейчас это – единое разветвленное образовательное пространство.

"Сегодня у Московской электронной школы 2,8 миллиона пользователей – родителей, учеников и учителей. Каждый день они более 4,5 млн раз обращаются к ее сервисам",

– отметил Сергей Собянин в своем блоге.

Большой популярностью пользуются виртуальные лаборатории. Это такие интерактивные онлайн-симуляторы опытов и экспериментов, где с помощью цифровых версий профессионального исследовательского оборудования можно проводить опыты, меняя при этом исходные данные и наблюдая разные результаты.

Есть в МЭШе и более привычный контент: например, электронные версии учебников, дополнительные материалы для более глубокого погружения в тему, тесты для самоконтроля.

С 2023 г. в электронном дневнике стали отмечать темы, которые могут встречаться в заданиях в рамках Государственной итоговой аттестации. Иконки "Будет на ЕГЭ" и "Будет на ОГЭ" появились рядом с темами в карточках уроков.

В разделе "Портфолио" хранятся данные о пройденных Олимпиадах и конкурсах, а также достижениях в области творчества и спорта. Причем доступ к цифровому портфолио в МЭШ сохраняется для выпускников в течение пяти лет.

Благодаря интеграции систем МЭШ и ЕМИАС родители избавлены от необходимости передавать в школу бумажные справки от врача: в электронном журнале автоматически появляются отметки о болезни ребенка или освобождении от физкультуры.

Своим опытом в сфере цифровизации образования Москва с удовольствием делится с другими регионами. Система МЭШ легла в основу федеральной информационной системы "Моя школа". Ее тестирование проходит сейчас в ряде школ Калуги. Планируется, что через несколько лет электронный дневник и электронный журнал с мобильными версиями, портфолио учащегося и другими возможности МЭШ получат все школы России, рассказал Сергей Собянин.

Тем временем Москва не собирается останавливаться на достигнутом. Развитие столичного образования, в том числе в цифровой сфере, продолжается.

Ранее Сергей Собянин вместе с президентом РФ Владимиром Путиным открыли в Москве кластер "Ломоносов" – флагман инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы".