В поселении Филимонковском построили новый детский сад – Собянин

На территории дошкольного учреждения оборудовали площадки для игр и занятий спортом

В ТиНАО появился новый детский садик на 325 мест. Здание, отвечающее самым современным требованиям для комфортного пребывания и всестороннего развития детей, построили в поселении Филимонковском по адресу: 25-й квартал, дом 1, строение 7.

Детский сад площадью 4,9 тыс. квадратных метров вошел в состав жилого комплекса "Середневский лес". Создатели проекта постарались сделать так, чтобы юным воспитанникам было здесь удобно и интересно.

"В групповых предусмотрены комфортные спальные, обеденные и игровые зоны, обустроены физкультурный и многофункциональный музыкальный залы, площадки для занятий на свежем воздухе",

– рассказал о новом садике в ТиНАО мэр Сергей Собянин.

На территории дошкольного учреждения высадили деревья и кустарники, а также оборудовали площадки для прогулок, игр и спортивных занятий.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в Москве.