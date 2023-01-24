В поселении Филимонковском построили новый детский сад – Собянин

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В ТиНАО появился новый детский садик на 325 мест. Здание, отвечающее самым современным требованиям для комфортного пребывания и всестороннего развития детей, построили в поселении Филимонковском по адресу: 25-й квартал, дом 1, строение 7.
Детский сад площадью 4,9 тыс. квадратных метров вошел в состав жилого комплекса "Середневский лес". Создатели проекта постарались сделать так, чтобы юным воспитанникам было здесь удобно и интересно.
"В групповых предусмотрены комфортные спальные, обеденные и игровые зоны, обустроены физкультурный и многофункциональный музыкальный залы, площадки для занятий на свежем воздухе",
– рассказал о новом садике в ТиНАО мэр Сергей Собянин.
На территории дошкольного учреждения высадили деревья и кустарники, а также оборудовали площадки для прогулок, игр и спортивных занятий.
Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в Москве.
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