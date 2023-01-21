Сергей Собянин рассказал об итогах акции "Москва помогает"

Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для детей из новых территорий России и участников СВО

Ситуация, развернувшаяся на многострадальных территориях двух донбасских республик, никого не оставила равнодушными. Жители нашей страны делают все возможное для того, чтобы поддержать людей, попавших в сложную ситуацию. Так, столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что московские волонтеры порадовали ценными подарками к Новому году детей с освобожденных от украинских боевиков территорий, а также детей участников спецоперации.

Такая акция была приурочена к главному торжеству года и получила название "Москва помогает". Столичный градоначальник подвел итоги мероприятия и рассказал, что в рамках данной акции более 156 тысяч презентов и более 12 тысяч поздравлений были отправлены деткам, которые живут на воссоединившихся с Россией бывших территориях Незалежной.

Собянин подчеркнул, что жители Первопрестольной всегда с большим энтузиазмом откликаются на призывы о помощи. Горожане и гости столицы передавали подарки в пункты гуманитарной помощи, которые работали в разных частях Москвы. Люди приносили сладости, интересные книжки, игрушки для деток и другие ценные подарки.

Волонтеры, которые вызвались развезти презенты получателям, побывали в 10 городах и преодолели десятки тысяч километров.

Также Собянин рассказал, что под особым вниманием властей находятся детки москвичей, которые отправились зону проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Для них устроили праздничные новогодние концерты и также подготовили памятные подарки.