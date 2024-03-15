Строительство образовательного комплекса в районе Хорошево-Мневники одобрено

Строительство образовательного комплекса в районе Хорошево-Мневники одобрено
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Юные москвичи смогут учиться рядом с домом

На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники появится новый образовательный комплекс: школа и детский садик на 1550 мест в общей сложности. Об этом сообщила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Земельный участок, выделенный под строительство, расположен по адресу: ул. 3-я Хорошевская, вл. 17 и вл. 19 стр. 3. Здесь на площади 3,5 га планируется разместить два образовательных объекта: школу на 1200 учеников и детский сад на 350 воспитанников.

Как рассказала Юлиана Княжевская, оба здания будут иметь подземные уровни. Возле детского сада сделают зоны для игр, а вблизи школы оборудуют спортивные площадки.

Данный социальный объект будет построен на средства из городского бюджета: он включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры. Она уточнила, что для реализации проекта потребовалось внести изменения в действующие Правила землепользования и застройки.

"Обеспеченность жилой застройки социальной инфраструктурой – пожалуй, один из ключевых вопросов, которые больше всего волнуют горожан. Поэтому город уделяет внимание возведению новых социальных объектов",

– пояснила Юлиана Княжевская.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в текущем году запланировано строительство 24 школ и 29 детских садиков, которые смогут посещать более 25 тысяч ребят. На открытии одной из них недавно побывал глава города Сергей Собянин.

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