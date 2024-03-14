Еще 19 домов по реновации будет построено в Нагорном районе

По программе в районе запланировано развитие социальной и другой инфраструктуры

В рамках программы реновации в Нагорном районе планируется построить еще 19 домов. Об этом сообщил первый заместитель директора – главный архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Артем Дедков.

"В настоящее время по программе реновации в Нагорном районе введены в эксплуатацию два дома, еще два – строятся. В перспективе планируется возвести еще 17 жилых домов", – рассказал Артем Дедков.

По его словам, строительство ведется по адресам: Симферопольский проезд з/у 7 и Электролитный проезд, вл. 7А.

"Проектами предусмотрено создание комфортных и безопасных пространств с доступной средой для маломобильных групп населения и родителей с колясками. На придомовых территориях оборудуют спортивные и детские площадки, места для отдыха", – рассказал Артем Дедков.

Также по программе реновации в районе запланировано развитие социальной и другой инфраструктуры. Там появятся объекты образования: учебный комбинат, детские сады и школа. Возведут дополнительные спортивные объекты у горнолыжного центра "Кант": ФОК с бассейном и крытый каток. Помимо этого, предусмотрены реконструкции стоматологической поликлиники и многофункционального центра.

Как отметил Артем Дедков, Нагорный район является одним из самых удобных в Москве с точки зрения транспортной инфраструктуры.

"Жителям района доступно 90 остановок наземного общественного транспорта, в пешей доступности – станции метро, МЦК и БКЛ", – уточнил Артем Дедков.

Ранее заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что программа реновации "вышла на рельсы" масштабной реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения.

"В ближайшие три года в программу будет вовлечено еще порядка 170 тыс. москвичей. Сегодня в работе у проектировщиков и строителей около 600 площадок с потенциалом строительства более 12 млн кв.м жилья", – сказал Андрей Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.