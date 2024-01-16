Более 25 тыс. жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации — Собянин

Более 25 тыс. жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации — Собянин
Фото: mos.ru
В округе строят новые дома, детские сады, школы и спортивные комплексы для участников программы

На юго-востоке Москвы по Программе реновации порядка 25,4 тыс. жителей обзавелись новым жильем. В прошлом году более 9,6 тыс. москвичей заключили договоры на квартиры. В округе построено 44 новых дома. В настоящее время, указал Сергей Собянин, возводится 41 здание, проектируют еще 23.

Параллельно идет развитие социальной инфраструктуры Юго-Восточного Административного округа – в том числе и за счет частных инвесторов по программе стимулирования создания новых рабочих мест. Ожидается строительство шести детских садов. Два появится в Люблино, по одному – в Выхино-Жулебино, Текстильщиках, Рязанском и Южнопортовом. В Текстильщиках Южнопортовом также запланировано две школы.

Мэр города уточнил, что в Выхино-Жулебино на средства городского бюджета будет построен спортивный комплекс с двумя бассейнами, ледовым полем и спортивным залом.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Судьба артистов сильно интересует прессу

Четвертый ребенок: молодая жена 59-летнего Царикати не будет делать аборт

Певец стремится продолжать род и дальше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей