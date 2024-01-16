Более 25 тыс. жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации — Собянин

В округе строят новые дома, детские сады, школы и спортивные комплексы для участников программы

На юго-востоке Москвы по Программе реновации порядка 25,4 тыс. жителей обзавелись новым жильем. В прошлом году более 9,6 тыс. москвичей заключили договоры на квартиры. В округе построено 44 новых дома. В настоящее время, указал Сергей Собянин, возводится 41 здание, проектируют еще 23.

Параллельно идет развитие социальной инфраструктуры Юго-Восточного Административного округа – в том числе и за счет частных инвесторов по программе стимулирования создания новых рабочих мест. Ожидается строительство шести детских садов. Два появится в Люблино, по одному – в Выхино-Жулебино, Текстильщиках, Рязанском и Южнопортовом. В Текстильщиках Южнопортовом также запланировано две школы.

Мэр города уточнил, что в Выхино-Жулебино на средства городского бюджета будет построен спортивный комплекс с двумя бассейнами, ледовым полем и спортивным залом.