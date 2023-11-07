Нежилые помещения в построенных по реновации домах разбирают предприниматели – Бочкарев

Нежилые помещения в построенных по реновации домах разбирают предприниматели – Бочкарев
Фото: АГН Москва
На первых этажах новостроек открываются кафе, магазины, аптеки, пекарни, ремонтные мастерские

Нежилые помещения в домах, построенных для переселенцев по программе реновации, пользуются популярностью у предпринимателей, которые открывают там востребованные у москвичей предприятия торговых, сервисных и бытовых услуг. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, в современных новостройках на первых этажах, как правило, имеются нежилые помещения, где располагаются магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и прочая инфраструктура, необходимая для комфортной жизни. В зданиях, строящихся в рамках программы реновации, также имеются подобные нежилые помещения.

"С начала года реализовано уже 100 таких помещений. Сейчас в них ведется обустройство, после чего там откроются предприятия малого и среднего бизнеса", 

‒ рассказал Андрей Бочкарев.

Как уточнил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, в целом в Москве задействовано уже более 500 нежилых помещений на первых этажах в новостройках, возведенных по программе реновации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 ветхих домов. За 2023 г. в эксплуатацию введено 50 новостроек, куда уже переехали или планируют переезд почти 36 тысяч жителей из 248 домов всех административных округов столицы.

На данном этапе часть расселенных пятиэтажек уже снесли, а на их месте строятся новые высотные дома, сообщил Андрей Бочкарев.

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