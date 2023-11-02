Андрей Бочкарев назвал лидеров по числу договоров долевого участия в новостройках в 2023 году

Недвижимость в Новой Москве пользуется повышенным спросом

Больше всего договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках с января по сентябрь 2023 года заключили в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Такие данные Росреестра привел заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По информации ведомства, почти половина всех зарегистрированных в городе ДДУ по жилой и нежилой недвижимости в 2023 г. приходится на три административных округа Москвы.

"По результатам девяти месяцев этого года тройка столичных округов с наибольшим числом сделок выглядит следующим образом: на первом месте - Троицкий и Новомосковский округа с 24%, второе место занимает Северный округ, где оформлено 13%, а третьим в рейтинге идет Западный округ, на который пришлось 12,3% сделок в новостройках",

– рассказал Андрей Бочкарев. Четвертое и пятое места заняли Юго-Восточный и Южный административные округа.

При этом сентябрь 2023 г. оказался рекордным по числу ДДУ. По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, за один этот месяц было заключено 18 402 договора долевого участия в новостройках, из них четверть была оформлена в Новой Москве.

Учитывая, какое активное строительство идет в Новой Москве, эти показатели вполне объяснимы. Как сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в текущем году в ТиНАО введено в эксплуатацию более 2,09 млн квадратных метров недвижимости, в том числе жилья более 1,61 млн "квадратов", остальное – социальные и промышленные объекты.

Ранее Андрей Бочкарев поделился новостями о строительстве электродепо "Южное" для обслуживания поездов Замоскворецкой линии метро.