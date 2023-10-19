Крупный логистический комплекс Марушкино появится в Новой Москве – Бочкарев

Первый из шести запланированных корпусов будет построен в 2024 году

На территории Новой Москвы скоро появится современный логистический комплекс. Строительство идет в поселении Марушкинское. Первый корпус площадью 12,6 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Ожидается, что общая площадь комплекса Марушкино составит более 110 тыс. квадратных метров. Там будут как крупные складские, так и административно-бытовые помещения, а также две автостоянки для легковых и грузовых машин.

"Всего будет построено шесть корпусов высотой от одного до четырех этажей и парковочной зоны. Строительство первого здания планируем завершить в 2024 году. Комплекс поспособствует созданию новых рабочих мест, что является для нас одной из приоритетных задач на активно развивающихся территориях",

– подчеркнул Бочкарев. Он также уточнил, что после возведения зданий территория вокруг комплекса будет благоустроена и дополнительно озеленена.

Строится комплекс Марушкино на средства инвестора. Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, инвесторы проявляют большой интерес к созданию на территории Новой Москвы малых и средних промышленных предприятий, технопарков, индустриальных и складских комплексов. В целом объем привлеченных инвестиций в строительство промышленных объектов, недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур приблизился к отметке в 3,5 трлн рублей, уточнил Жидкин.

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