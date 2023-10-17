Началось расширение улиц на северо-востоке Москвы – Бочкарев

После реконструкции удобнее станет и автомобилистам, и пешеходам

На северо-востоке Москвы приступили к реализации проекта по оптимизации дорожно-транспортного сообщения. В частности, будет проложен проезд из района Отрадное в Алтуфьево, а некоторые существующие улицы расширят. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Началась подготовка к расширению Поморской улицы и строительству проезда вдоль железнодорожных путей Савеловского направления. Кроме того, планируется расширить примыкающий проектируемый проезд №2257",

– сообщил Андрей Бочкарев. В результате транспортная доступность района Отрадное станет лучше, снизится нагрузка на дублер Алтуфьевского шоссе, маршруты общественного транспорта будут оптимизированы, так как отпадет необходимость петлять по району в пути между локациями. Кроме этого, для велосипедистов сделают отдельную дорожку с двусторонним движением, отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в бюджете Москвы на 2024-2026 г.г. предусмотрено строительство более 265 км дорог и 70 дорожных сооружений.