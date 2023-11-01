Для строительства отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное" потребовалось 30 тысяч кубометров бетона – Бочкарев

Помещение рассчитано на обслуживание 30 поездов одновременно

В строящемся электродепо "Южное" завершаются работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Отстойно-ремонтный корпус – это главный объект в составе пускового комплекса электродепо "Южное". Именно здесь поезда московского метрополитена будут проходить ежедневный осмотр и техническое обслуживание перед выходом на линию. Причем техобслуживание здесь смогут проходить сразу 30 электропоездов, а ночной отстой будет обеспечен для 25 составов.

Площадь корпуса в общей сложности составляет 40 тыс. кв. метров. Для его возведения потребовалось уложить более 30 тыс. кубометров бетона. Сейчас там идет устройство силовых полов и других конструкций смотровых канав.

"В корпусе (…) будут оборудованы 34 канавы для отстоя и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки",

– рассказал Андрей Бочкарев.

Параллельно идут работы по монтажу кровли, систем пожаротушения, вентиляции, отделке стен и полов. Как сообщил руководитель строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков, на прилегающей территории ведется прокладка парковых путей, по которым электропоезда будут следовать на техническое обслуживание.



Электродепо "Южное" возводится в районе Братеево. Оно будет обслуживать Замоскворецкую линию метро. После его открытия пассажиры "зеленой" ветки смогут наслаждаться поездками в современных метропоездах.