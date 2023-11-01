Для строительства отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное" потребовалось 30 тысяч кубометров бетона – Бочкарев

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В строящемся электродепо "Южное" завершаются работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Отстойно-ремонтный корпус – это главный объект в составе пускового комплекса электродепо "Южное". Именно здесь поезда московского метрополитена будут проходить ежедневный осмотр и техническое обслуживание перед выходом на линию. Причем техобслуживание здесь смогут проходить сразу 30 электропоездов, а ночной отстой будет обеспечен для 25 составов.
Площадь корпуса в общей сложности составляет 40 тыс. кв. метров. Для его возведения потребовалось уложить более 30 тыс. кубометров бетона. Сейчас там идет устройство силовых полов и других конструкций смотровых канав.
"В корпусе (…) будут оборудованы 34 канавы для отстоя и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки",
– рассказал Андрей Бочкарев.
Параллельно идут работы по монтажу кровли, систем
пожаротушения, вентиляции, отделке стен и полов. Как сообщил руководитель
строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков, на
прилегающей территории ведется прокладка парковых путей, по которым
электропоезда будут следовать на техническое обслуживание.
Электродепо "Южное" возводится в районе Братеево. Оно будет обслуживать Замоскворецкую линию метро. После его открытия пассажиры "зеленой" ветки смогут наслаждаться поездками в современных метропоездах.
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