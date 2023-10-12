В Москве будут обучать "цифровым" компетенциям в строительстве тысячу специалистов в год – Бочкарев

В Москве будут обучать "цифровым" компетенциям в строительстве тысячу специалистов в год – Бочкарев
Фото: Воронин Денис/ АГН Москва
Современные технологии используются профессионалами в разных сферах деятельности

Столичные ВУЗы и ИТ-компании активно обучают специалистов в области строительства "цифровым" компетенциям. Ожидается, что соответствующие знания будут получать около 1000 человек ежегодно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. 

"В обозримой перспективе все объекты будут проектировать, строить и эксплуатировать с помощью цифровых информационных моделей. Квалифицированных специалистов для такой работы необходимо готовить и обучать уже сейчас",

– пояснил Андрей Бочкарев. Он рассказал, что к настоящему времени обучение по программе "Цифровой инженер ПТО" на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) прошли более 800 слушателей.

Осваивать "цифровые" компетенции совместно с МГСУ активно помогает ГК "Аметист Групп". В планах компании – обучать необходимым навыкам работы в цифровой среде порядка 1000 специалистов ежегодно. Кроме этого, готовится запуск обучающей программы по цифровым закупкам для снабженцев.  

"Переход к ведению исполнительной документации в электронном виде – одно из самых востребованных направлений цифровизации. Специалисты должны уметь отслеживать этапы согласования и подписания проектной и рабочей документации, формировать, дорабатывать и подписывать исполнительную документацию в электронном виде",

– рассказал гендиректор "Аметист Кэпитал" (ГК "Аметист Групп") Андрей Тян.

Первые 100 снабженцев начнут обучение уже в 2023 году. Ожидается, что выпускники программы по цифровым закупкам смогут повысить прозрачность расходов по строительным проектам и сократить затраты компании. 

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что московское метро выходит на новый уровень цифровизации.

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