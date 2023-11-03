На месте снесенных домов по программе реновации возводится более 100 новостроек – Бочкарев

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В Москве на месте ветхих домов, расселенных по программе реновации, строят новые современные многоэтажки. В настоящее время на подобных площадках возводится более 100 домов с общей площадью квартир 1,8 млн кв.м. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. В настоящее время строится 102 таких дома",
– рассказал Андрей Бочкарев. Он уточнил, что строительство на месте старых пятиэтажек сейчас ведется во всех округах города. Восемь новостроек уже готовы.
Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов – это более 350 тыс. квартир, где проживает почти 1 миллион москвичей. К настоящему времени по программе реновации снесено 307 старых дома и построено 277 новых многоэтажек.
"С момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены 140 тысячам жителей столицы во всех административных округах",
– сообщил глава городского Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Ранее Андрей Бочкарев рассказал о размещении предприятий на первых этажах зданий, построенных по программе реновации.
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