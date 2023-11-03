На месте снесенных домов по программе реновации возводится более 100 новостроек – Бочкарев

На месте снесенных домов по программе реновации возводится более 100 новостроек – Бочкарев
Фото: АГН Москва
Свыше 60 тысяч москвичей смогут переехать в современные квартиры в ближайшее время

В Москве на месте ветхих домов, расселенных по программе реновации, строят новые современные многоэтажки. В настоящее время на подобных площадках возводится более 100 домов с общей площадью квартир 1,8 млн кв.м. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. В настоящее время строится 102 таких дома",

– рассказал Андрей Бочкарев. Он уточнил, что строительство на месте старых пятиэтажек сейчас ведется во всех округах города. Восемь новостроек уже готовы.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов – это более 350 тыс. квартир, где проживает почти 1 миллион москвичей. К настоящему времени по программе реновации снесено 307 старых дома и построено 277 новых многоэтажек.

"С момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены 140 тысячам жителей столицы во всех административных округах",

– сообщил глава городского Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о размещении предприятий на первых этажах зданий, построенных по программе реновации.

По теме

Известная ведущая НТВ впервые раскрыла отношение к СВО

Большинство ее бывших коллег выступили против

США и Израиль знали о готовящемся нападении ХАМАС – политолог Раевский

Эксперт провел параллели между Майданом на Украине и войной между Израилем и Палестиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей