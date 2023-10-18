Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Прожектор"ор»

Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Прожектор"
Фото: mos.ru
На территории складов появятся современные жилые кварталы с социальной инфраструктурой

Сергей Собянин рассказал об утвержденном проекте реорганизации части промышленной зоны "Прожектор" в Перово. В настоящее время территорию в 200 га занимают, по большей части, склады.  В будущем же здесь появятся современные жилые кварталы, где расселят более 17,6 тыс. человек, включая участников программы реновации.

В планах у города – возведение на территории "Прожектора" необходимой инфраструктуры, включая социальную: школы, детские сады, поликлиники, торгово-развлекательный и спортивный комплексы, а также иные объекты.

По проекту территорию ждет реконструкция с возведением более трех километров дорог, благоустройством бульваров и скверов. Появятся пешеходные зоны, велосипедные дорожки, автомобильные парковки и зарядная станция для электромобилей.

Программа позволит создать около 10 тыс. рабочих мест.

Фото: t.me/mos_sobyanin

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Один красноречивый жест Китая по приезду Путина вызвал ревность у американцев

В США следят за каждым шагом Пекина и Москвы

"Парень меня подвинул": Газманов высказался о SHAMANе после жесткого конфликта

Звездный скандал получил продолжение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей