Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Прожектор"

На территории складов появятся современные жилые кварталы с социальной инфраструктурой

Сергей Собянин рассказал об утвержденном проекте реорганизации части промышленной зоны "Прожектор" в Перово. В настоящее время территорию в 200 га занимают, по большей части, склады. В будущем же здесь появятся современные жилые кварталы, где расселят более 17,6 тыс. человек, включая участников программы реновации.

В планах у города – возведение на территории "Прожектора" необходимой инфраструктуры, включая социальную: школы, детские сады, поликлиники, торгово-развлекательный и спортивный комплексы, а также иные объекты.

По проекту территорию ждет реконструкция с возведением более трех километров дорог, благоустройством бульваров и скверов. Появятся пешеходные зоны, велосипедные дорожки, автомобильные парковки и зарядная станция для электромобилей.

Программа позволит создать около 10 тыс. рабочих мест.