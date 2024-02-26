За архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников – Собянин

Для победителей предусмотрено 12 наград

На главную архитектурную премию Москвы в 2024 году поступило 178 проектов. Это рекордное число претендентов за все время существования премии. Победителей в 12 номинациях объявят летом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Лучшее архитектурно-градостроительное решение высотного жилого объекта", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение детского сада", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта дорожно-транспортной инфраструктуры", а также лучшие проекты медицинских, торговых, культурных учреждений и другой направленности предстоит выбрать экспертному сообществу среди многочисленных заявленных работ.

"Оценивать проекты будет жюри из архитекторов, девелоперов, а также экспертов в сфере культуры и журналистики",

– сообщил Сергей Собянин.

Всего предусмотрено 12 наград. Они будут вручены победителям премии летом 2024 года. В прошлом году среди лучших проектов были отмечены, в частности, павильон "Атом" на ВДНХ и жилой дом по программе реновации на Русаковской улице.

Архитектурная премия Москвы утверждена в 2017 году.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие памятники архитектуры будут отреставрированы в столице в 2024 году.