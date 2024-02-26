Поезд "Москва-2024" скоро появится в столичном метро - Собянин

К 2030 году планируется обновить почти весь подвижной состав в городе

Через несколько лет в столичной подземке будут курсировать поезда с элементами беспилотного управления. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем блоге он подробно рассказал, какие новые модификации подвижного состава метро и наземного транспорта появятся в ближайшее время и какие еще изменения предусматривает Транспортная программа до 2030 года.

Не успели москвичи привыкнуть к комфорту метропоездов "Москва-2020" с расширенными дверными проемами, USB-зарядками и пониженным уровнем шума, как уже готовы составы обновленной серии "Москва-2024". Отличаться они будут, в первую очередь, отделкой – ее выбрали сами москвичи, внешним видом головного вагона, потолочными дисплеями и более удобными USB-разъемами.

А уже через пару лет в столичном метро появится буквально поезд будущего, который будет отличаться от нынешних не только дизайном:

"В 2026 – 30 г.г. планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления",

– написал в своем блоге Сергей Собянин.

Пассажирам, пользующимся другими видами транспорта, тоже предстоит оценить новинки. На МЦД в ближайшее время выйдет поезд "Иволга 4.0" – первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах. Плавный ход, удобные кресла, возможность зарядить гаджет у своего места и прочие полезные сервисы, которые предусмотрели разработчики отечественной "Иволги" в предыдущих модификациях, будут, конечно, сохранены и в четвертой серии.

Ожидаются и усовершенствованные электробусы: новые модели получат увеличенный запас хода и большее количество посадочных мест.

"Планируем, что к 2030 г. современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро",

– сообщил Сергей Собянин.

Обновление подвижного состава – это важный, но далеко не единственный пункт масштабной Транспортной программы Москвы, которую планируется реализовать до 2030 года. Ее цель – улучшение качества жизни в городе и рост привлекательности разных районов для населения и бизнеса. На это указала председатель Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Сабина Цветкова.

"Программа развития транспортной системы Москвы до 2030 года станет приоритетом для развития города",

– подчеркнула Сабина Цветкова в комментарии "Утру.ру".

Цветкова отметила, что с 2010 года в дорожно-транспортной системе столицы уже произошел колоссальный прорыв. Были открыты новые линии метро, включая Большую кольцевую линию, МЦК и МЦД, возобновлено регулярное речное сообщение, модернизирована система оплаты проезда.

"Транспортная система Москвы по своим показателям уже сегодня превосходит многие столицы мира. Только у нас существует уникальный в своем роде круглогодичный речной транспорт, а каждый пассажир имеет возможность оплатить проезд с помощью биометрии. Огромное внимание уделяется удобству поездок маломобильных категорий граждан – практически весь наземный городской транспорт имеет низкий пол для быстрого и удобного входа пассажиров с детскими и инвалидными колясками. Также любой пассажир может воспользоваться помощью сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров",

– рассказала Сабина Цветкова. При этом город продолжает работать над совершенствованием дорожно-транспортной системы и повышением уровня комфорта жителей и гостей столицы. Так, уже идет работа над запуском трех новых линий метро (Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской), запланировано строительство и реконструкция станций МЦД, развитие регулярных речных маршрутов и многое другое. "Главная цель – сделать городской транспорт Москвы еще быстрее, комфортнее, безопаснее, современнее и экологичнее", – подчеркнула Цветкова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие задачи предстоит решить, чтобы сделать транспортную систему города одной из лучших в мире.