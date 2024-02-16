ВСМ-1 будет интегрирована в транспортную инфраструктуру столицы - Собянин

Магистраль позволит передвигаться быстрее между Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами

Москва выполнит все поручения по реализации проекта ВСМ-1, которые президент РФ Владимир Путин дал на совещании в Верхней Пышме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Начало строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется в текущем году. Она сократит время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга до 2 часов 15 минут. Соответственно, ускорится сообщение между Тверью и Великим Новгородом. В общей сложности качественное улучшение жизни почувствуют примерно 30 миллионов жителей тех областей, где пройдет ВСМ-1.

Задача правительства Москвы: обеспечить интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда на Ленинградском вокзале, а также на городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта ВМС-1 будет существенно перестроена территория около метро "Рижская". В будущем ВСМ проложат в сторону Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и даже Минска.