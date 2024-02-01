Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе

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Участок автомобильной трассы от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны готов более чем наполовину. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 февраля.
Данный отрезок пути является частью строящейся трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. С его открытием, запланированным на 2026 г., улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и района Южное Бутово; снизится транспортная нагрузка на МКАД и Калужское шоссе; появится удобное сообщение между Калужским шоссе и улицей Поляны.
"Сейчас идет обустройство дорожного полотна, возведение пешеходных переходов, перекладка инженерных коммуникаций",
– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Всего в ходе строительства планируется проложить 28 км дорог, в том числе три путепровода, и обустроить шесть пешеходных переходов.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог.
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