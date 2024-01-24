Собянин: на московских ярмарках можно купить продукты из 47 регионов России

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Межрегиональные всесезонные ярмарки в Москве пользуются заслуженной популярностью. В прошлом году количество посетителей ярмарок превысило 6 миллионов человек. О том, как работают такие рынки и что там можно приобрести, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Межрегиональные всесезонные ярмарки появились в Москве несколько лет назад. Вместо торговых точек под открытым небом решено было ставить комфортные для продавцов и покупателей павильоны, работа которых не зависит от погоды и времени года. На данный момент в городе действует 69 таких ярмарок, включая новый рыбный рынок "Москва – на волне" в Косине-Ухтомском. А вместе с ярмарками выходного дня их насчитывается уже 130. В общей сложности это 2,7 тыс. торговых точек и более 6 тыс. рабочих мест, указал Сергей Собянин.
"Только в прошлом году количество посетителей ярмарок превысило 6 млн человек. Реализовано 11 642 тонны продукции. Это стало неплохим вкладом Москвы в реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство",
– отметил мэр на своем сайте.
Свежую разнообразную сельхозпродукцию на московские ярмарки привозят производители из 47 регионов России и трех стран СНГ. При этом география поставщиков постоянно расширяется, а ассортимент продукции – увеличивается.
Участие в ярмарках для фермеров бесплатно. Для этого нужно оформить заявку в ГБУ "Московские ярмарки".
Ранее Сергей Собянин сообщил о возможности возмещения расходов на аренду столичным кинокомпаниям.
Камни сыпятся на певицу со всех сторон