Собянин рассказал о детенышах, родившихся в Московском зоопарке в 2023 году

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Главной новостью из Московского зоопарка в 2023 году стало рождение детеныша у пары панд. Имя малышке выбирали народным голосованием в "Активном гражданине" – по решению большинства москвичей маленькую панду назвали Катюшей. Но помимо этого, в прошлом году в столичном зоопарке родились и вылупились еще почти 1500 зверят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Любимцы публики капибары Кузьма и Малая стали родителями сразу пяти малышей.
Два птенца вылупились у пингвинов Гумбольдта.
Пополнение в террариуме: у редчайшей краснокнижной лучистой черепахи появился малыш. Узнать, мальчик это или девочка, можно будет только через несколько лет.
В семействе кошачьих лемуров – два малыша. Пока они большую часть времени проводят на спине мамы, но уже начинают понемногу исследовать мир.
"Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение",
– написал Сергей Собянин. В своем блоге он разместил фотографии новорожденных жителей Московского зоопарка и поделился удивительными подробностями про маленьких обитателей.
Ранее Собянин рассказал, какие вопросы решают москвичи с помощью портала "Активный гражданин".
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Лика Стар редко дает интервью. Тем интереснее было встретиться со звездой за кулисами грандиозного концерта "Дискотека Суперстар" в столичном "Крокусе"