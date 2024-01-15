Собянин рассказал о детенышах, родившихся в Московском зоопарке в 2023 году

Многих из них посетители уже могут увидеть

Главной новостью из Московского зоопарка в 2023 году стало рождение детеныша у пары панд. Имя малышке выбирали народным голосованием в "Активном гражданине" – по решению большинства москвичей маленькую панду назвали Катюшей. Но помимо этого, в прошлом году в столичном зоопарке родились и вылупились еще почти 1500 зверят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Любимцы публики капибары Кузьма и Малая стали родителями сразу пяти малышей.

Два птенца вылупились у пингвинов Гумбольдта.

Пополнение в террариуме: у редчайшей краснокнижной лучистой черепахи появился малыш. Узнать, мальчик это или девочка, можно будет только через несколько лет.

В семействе кошачьих лемуров – два малыша. Пока они большую часть времени проводят на спине мамы, но уже начинают понемногу исследовать мир.

"Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение",

– написал Сергей Собянин. В своем блоге он разместил фотографии новорожденных жителей Московского зоопарка и поделился удивительными подробностями про маленьких обитателей.

Ранее Собянин рассказал, какие вопросы решают москвичи с помощью портала "Активный гражданин".