Собянин рассказал о детенышах, родившихся в Московском зоопарке в 2023 году

Собянин рассказал о детенышах, родившихся в Московском зоопарке в 2023 году
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Многих из них посетители уже могут увидеть

Главной новостью из Московского зоопарка в 2023 году стало рождение детеныша у пары панд. Имя малышке выбирали народным голосованием в "Активном гражданине" – по решению большинства москвичей маленькую панду назвали Катюшей. Но помимо этого, в прошлом году в столичном зоопарке родились и вылупились еще почти 1500 зверят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Любимцы публики капибары Кузьма и Малая стали родителями сразу пяти малышей.

Фото: Сайт С.Собянина

Два птенца вылупились у пингвинов Гумбольдта.

Фото: Сайт С.Собянина

Пополнение в террариуме: у редчайшей краснокнижной лучистой черепахи появился малыш. Узнать, мальчик это или девочка, можно будет только через несколько лет.

В семействе кошачьих лемуров – два малыша. Пока они большую часть времени проводят на спине мамы, но уже начинают понемногу исследовать мир.

"Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение",

– написал Сергей Собянин. В своем блоге он разместил фотографии новорожденных жителей Московского зоопарка и поделился удивительными подробностями про маленьких обитателей.

Ранее Собянин рассказал, какие вопросы решают москвичи с помощью портала "Активный гражданин".

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Охамевшая Сердючка получила по заслугам

Артисту надавали по шапке за границей

"Она не виновата": Лика Стар развеяла слухи о кознях Пугачевой и их конфликте

Лика Стар редко дает интервью. Тем интереснее было встретиться со звездой за кулисами грандиозного концерта "Дискотека Суперстар" в столичном "Крокусе"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей