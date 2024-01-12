Около 100 эскалаторов отремонтировали в метро Москвы в 2023 году — Собянин

Столичный метрополитен доводят до совершенства

В Москве продолжается обновление инфраструктуры метрополитена. Идет строительство дополнительных выходов с прокладыванием тоннелей, ремонтируются переходы – все работы ведутся с применением передовых технологий.

Как указал мэр столицы, в 2023 году была запущена Большая кольцевая линия, открылись несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линии. Работы по модернизации идут постоянно. Один из примеров – перестроенный с использованием новых рабочих технологий участок тоннеля на Замоскворецкой линии от "Царицына" до "Кантемировской".

На "Царицыно" отремонтировали переход под улицей, а также открыли дополнительный выход. На Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях были обновлены центральные станции.

Завершена модернизация вентиляционных шахт, произведена замена кабельных линий более чем на 130 километров, а также 88 км путей, отремонтировали практически 100 эскалаторов.