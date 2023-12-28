Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах

Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч голосов сторонников

Сергей Собянин поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах президента России. Об этом мэр Москвы сообщил в четверг, 28 декабря.

"Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост Президента в 2024 году. Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок",

– сообщил Собянин в своем телеграм-канале, подчеркнув, что "в эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность".

По мнению глава российской столицы, выбранная Путиным стратегия "позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям". При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, напомнил градоначальник.

"У нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Очередные выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец, поэтому для участия ему необходимо собрать 300-315 тыс. подписей поддерживающих его кандидатуру избирателей в разных регионах страны. Ранее решение действующего президента избираться на новый срок поддержал великий хоккеист Александр Якушев.