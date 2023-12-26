Александр Якушев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

Легендарный хоккеист уверен, что с таким лидером Россия будет продвигаться вперед

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев высказался в поддержку решения Владимира Путина участвовать в выборах президента России в 2024 году. Свою позицию спортсмен пояснил в интервью Агентству городских новостей "Москва".

"Поддерживаю однозначно. Потому что он лидер. Он не только лидер в России, но и лидер в мировом плане. То, что он делает, – это все ради России, россиян, ради мира, ради того, чтобы Россия всегда была на переднем плане",

– подчеркнул Александр Якушев. Он обратил внимание, насколько быстро наша страна сейчас развивается, какие успехи показывает в экономике, в международной политике. Для него, как для хоккеиста, важно и то, что действующий президент придает большое значение развитию спорта в России.

"То, что подписи собираются в огромном количестве, доказывает, что россияне верят в своего президента, россияне доверяют ему, россияне любят нашего президента",

– отметил знаменитый спортсмен.

Ранее Владимир Путин сообщил о своем решении выйти на президентские выборы-2024 в качестве самовыдвиженца. Сейчас ему нужно собрать подписи избирателей. В Москве пункты сбора подписей граждан в поддержку кандидатуры Путина открыты в разных общественных местах, в том числе крупных ТЦ.

Очередные выборы президента России назначены на 15-17 марта 2024 года. В некоторых регионах можно будет проголосовать не только на избирательных участках, но и онлайн.