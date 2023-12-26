Александр Якушев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

Александр Якушев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году
Александр Якушев Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Легендарный хоккеист уверен, что с таким лидером Россия будет продвигаться вперед

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев высказался в поддержку решения Владимира Путина участвовать в выборах президента России в 2024 году. Свою позицию спортсмен пояснил в интервью Агентству городских новостей "Москва".

"Поддерживаю однозначно. Потому что он лидер. Он не только лидер в России, но и лидер в мировом плане. То, что он делает, – это все ради России, россиян, ради мира, ради того, чтобы Россия всегда была на переднем плане",

– подчеркнул Александр Якушев. Он обратил внимание, насколько быстро наша страна сейчас развивается, какие успехи показывает в экономике, в международной политике. Для него, как для хоккеиста, важно и то, что действующий президент придает большое значение развитию спорта в России.

"То, что подписи собираются в огромном количестве, доказывает, что россияне верят в своего президента, россияне доверяют ему, россияне любят нашего президента",

– отметил знаменитый спортсмен.

Ранее Владимир Путин сообщил о своем решении выйти на президентские выборы-2024 в качестве самовыдвиженца. Сейчас ему нужно собрать подписи избирателей. В Москве пункты сбора подписей граждан в поддержку кандидатуры Путина открыты в разных общественных местах, в том числе крупных ТЦ.

Очередные выборы президента России назначены на 15-17 марта 2024 года. В некоторых регионах можно будет проголосовать не только на избирательных участках, но и онлайн.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
По теме

Дело закрыто: Пугачеву и Галкина* официально помиловали в России

Обвинения против артистки и ее мужа выдвигать не стали

Бросила все и ушла в монастырь: как живет ставшая инокиней актриса Ольга Гобзева

У нее было все - главные роли в кино, большие гонорары, поклонники. Но она оставила мирские искушения и ушла в монастырь. Корреспондент "Утро.ру" встретился с инокиней Ольгой, бывшей когда-то знаменитой актрисой Ольгой Гобзевой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей