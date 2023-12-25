Ирина Винер поддержала выдвижение Путина на выборах президента

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Только с таким Верховным главнокомандующим как Владимир Путин Россия может достичь всех поставленных задач. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, поясняя, почему поддерживает выдвижение действующего главы государства в качестве кандидата на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах.
Выдающийся тренер отметила, что для россиян всегда было важным оказывать поддержку своему президенту, а в нынешнее непростое для страны время это стало еще более актуальным.
В минувшие выходные стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в выборах. В Москве открыто около 50 точек в торговых центрах и общественных пространствах, куда может подойти любой желающий гражданин РФ с паспортом и поставить свою подпись.
Ранее решение Путина пойти на выборы в 2024 году поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
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