Собянин поддержал решение Путина пойти на выборы в 2024 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин высказался в поддержку президента России Владимира Путина, решившего баллотироваться на новый срок.
Как указал глава города, с Путиным страна проделала огромный, колоссальный путь к достижению независимости. Речь идет о фигуре, имеющей четкое представление о настоящем и будущем России.
"Он принимает решения и несет за них ответственность. Все это – качества настоящего лидера. Поэтому я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок и желаю победы на выборах", – указал Собянин.
Стало известно о дальнейших планах артиста