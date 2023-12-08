Собянин поддержал решение Путина пойти на выборы в 2024 году

С президентом страны Россия проделала колоссальный путь к обретению независимости, указал мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался в поддержку президента России Владимира Путина, решившего баллотироваться на новый срок.

Как указал глава города, с Путиным страна проделала огромный, колоссальный путь к достижению независимости. Речь идет о фигуре, имеющей четкое представление о настоящем и будущем России.

"Он принимает решения и несет за них ответственность. Все это – качества настоящего лидера. Поэтому я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок и желаю победы на выборах", – указал Собянин.

