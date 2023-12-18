На Сахалине оценили итоги большой пресс-конференции президента России

На Сахалине оценили итоги большой пресс-конференции президента России
Фото: kremlin.ru
В регионах поддерживают цели и задачи, озвученные главой государства

Президент России Владимир Путин провел Прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, 14 декабря 2023 года. За четыре с лишним часа он ответил на 67 вопросов журналистов и простых граждан. Часть из них имела непосредственное отношение к Дальнему Востоку, что вызвало особое внимание сахалинцев.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что глава государства начал свой разговор со СМИ и общественностью с темы защиты суверенитета страны. России удалось его сохранить и на международной арене, и в экономике, и в промышленности. Ярким примером этого руководитель области считает передачу нефтегазовых проектов российским операторам.

"Это позволило продолжить добычу нефти и газа, защитив отрасль. Это и есть технологический суверенитет",

– убежден Валерий Лимаренко. Еще одним важным шагом в данном направлении губернатор считает усилия по наращиванию производства отечественных самолетов. Это не только позволит расширить географию полетов, но и даст импульс развитию российских авиакомпаний, в том числе дальневосточной "Авроры".

Председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова, комментируя пресс-конференцию Владимира Путина, обратила внимание на то, какую значимость президент придает вопросам семьи, поддержки материнства и детства. Со своей стороны, она сообщила, что региональные власти полностью разделяют эту позицию.

"В нашем регионе предусмотрено более пятидесяти мер поддержки семей с детьми, созданы максимально комфортные условия для воспитания нового поколения",

отметила Елена Касьянова в своем телеграм-канале.

Депутаты Сахалинской областной Думы также дали свою оценку итоговой пресс-конференции главы государства. Тот факт, что в прямом эфире звучали даже "неудобные" вопросы, на которые президент отвечал, не отрицая наличие проблемы, но поясняя причину ее возникновения и рассказывая, что сделано для ее решения, многие восприняли как пример, который стоит взять на вооружение.

Сегодня особенно важно действовать воедино в интересах и во благо России, подчеркивают сахалинцы, комментируя выступление президента. Это касается, в том числе поддержки бойцов в зоне СВО и их родных. Член молодежного парламента в Сахалинской области Давид Амбарцумян рассказал, что жители Сахалина считают это долгом чести и стараются внести посильный вклад в общее дело, отправляя на фронт посылки и письма. 

Ранее стало известно, что программа по субсидированию авиаперевозок для жителей Дальнего Востока будет продолжена. Этот вопрос также поднимался в ходе пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря.

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