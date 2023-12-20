Публичный отчет мэра Москвы дал возможность оценить итоги развития города

Публичный отчет мэра Москвы дал возможность оценить итоги развития города
Фото: кадр видеотрансляции
Формат видеотрансляции такого мероприятия использовался впервые

Годовой отчет мэра о работе столичного правительства в публичном формате дает возможность москвичам наглядно оценить развитие родного города. Такое мнение высказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Выступление мэра Сергея Собянина перед депутатами МГД состоялось в среду, 20 декабря. В этом году градоначальник использовал новый формат – отчет транслировался в прямом эфире и сопровождался наглядным видеорядом. Столичные парламентарии высоко оценили работу, проделанную правительством Москвы.

"Москва активно развивается и выполняет все социальные обязательства перед своими жителями. (…) Открывают новые отрасли промышленности и предприятия, строят жилье и переселяют десятки тысяч семей в новые квартиры. Задумывают новые масштабные проекты, например, капремонт школ. Строят социальную и спортивную инфраструктуру всех видов",

– отметил сказал Александр Козлов в комментарии АГН "Москва". По его мнению, очень важно, что не только депутаты, но и москвичи могли сегодня увидеть всю картину изменений в городе целиком. Таким образом мэр заочно ответил на многие вопросы жителей.

"Отчет в таком формате позволяет закрыть множество "зачем" и "почему", которые возникают у москвичей. Это и большой объем информации, и в то же время четкое пояснение политики, которую ведет мэр и правительство",

– высказал мнение парламентарий.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли отчет Сергея Собянина по итогам работы в 2023 году.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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