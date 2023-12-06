Собянин рассказал о завершении создания медицинского кластера в Коммунарке

Собянин рассказал о завершении создания медицинского кластера в Коммунарке
Фото: mos.ru
Строительство будет закончено уже в 2024 году

Сергей Собянин рассказал о строительстве лучевого комплекса в "Коммунарке". В скором времени в Москве появится уникальнейший комплекс, который подарит надежду на излечение тысячам россиян, страдающих от онкологических заболеваний.

Как указал мэр, в Московском многопрофильном клиническом центре создадут уникальный комплекс для 3D и 4D лучевой терапии. Строительство завершат в 2024 году. Новый корпус будет рассчитан на 50 коек. 

Строительство здания площадью практически в 13 тысяч квадратов началось в 2021 году. Комплекс, указывает мэр, практически готов. Специалисты уже занимаются монтажом внутренних инженерных систем.

После завершения всех работ, отметил Собянин, в столице будет Москве создание медкластера в Коммунарке.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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