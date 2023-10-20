Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы
Фото: t.me/mos_sobyanin
Эффективность лечения в столице выросла в разы

Для повышения качества лечения Москва системно модернизирует собственное здравоохранение. Речь идет о формировании нового медицинского каркаса на базе крупных многопрофильных клиник. Изменен принцип оказания медпомощи, внедрены единые алгоритмы и стандарты, за счет чего удалось значительно повысить эффективность лечения, рассказал Сергей Собянин.

Вся система онкологической помощи усовершенствована, полный цикл онкопомощи столичные жители получают на базе пяти современных центров (ранее за ней приходилось обращаться в разрозненные онкоцентры).

Десять лет назад была запущена "сосудистая сеть". На совершенно иной уровень выведена паллиативная помощь. Завершается модернизация инфекционной службы. Расширена программа скрининга новорожденных.

"Также за 5 лет обновили 40% медицинской инфраструктуры города. Капитально отремонтировали больше 40 корпусов больниц, построили несколько крупных медцентров и комплексов. Многое еще в работе. Всего, с учетом построенного, возведем 1 млн кв. м новых медобъектов. Столько же – отремонтируем", – указал Собянин.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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