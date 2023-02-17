Собянин: благодаря сервису "Городские запросы" технологические компании предложили более 200 инновационных решений для столичной медицины

Разработки еще выгоднее и качественнее зарубежных аналогов

Отечественные компании откликаются на текущие запросы Москвы и нередко предлагают самые качественные продукты с сервисами по стоимости дешевле аналогов из других стран. В прошлом году сервис "Городские запросы" смог оказать помощь в поиске свыше 900 технологических решений по самым разным направлениям, о чем сообщил глава столицы Сергей Собянин.

На самом сайте публикуются актуальные запросы по поиску инновационных продуктов и решений. Откликаются технологические организации, предлагающие собственные разработки. Так Москва получает подборку с качественными продуктами и сервисами по выгодной стоимости.

На сайте проекта столичные ведомства публикуют актуальные запросы по поиску отечественных инновационных продуктов и решений. На заявки откликаются технологические компании, предлагающие собственные разработки. В результате город получает подборку качественных продуктов и сервисов, которые часто дешевле импортных аналогов.

"Продукты или технологии сейчас доступны по 16 направлениям, среди которых индустрия питания, торговля и услуги, здравоохранение, транспорт и мобильность, ЖКХ и другие. Отобранные проекты проходят экспертизу у специалистов", – указал Собянин.

В области отечественной медицины участники предложили уже свыше 200 решений. В настоящее время тестируется набор реагентов для оперативного выявления вирусов, а также портативный прибор для проведения кардиотокографии.