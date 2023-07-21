Сергей Собянин объявил о планах строительства нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Сергей Собянин объявил о планах строительства нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
Фото: t.me/mos_sobyanin
Комплекс превратится в целый медицинский город

В этом году НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает столетие – речь идет об одной из ведущих клиник России, спасающих жизни в наиболее сложных случаях. Именно тут работал основатель крупнейшей научной школы неотложной хирургии Сергей Юдин, Владимир Демихов, ставший впоследствии основоположником трансплантологии для всего мира, а также другие гении медицины.

В НИИ проводят уникальные операции, включая высокотехнологичные. К примеру, на аппарате "гамма-нож" лечат опухоли головного мозга с помощью метода стереотаксической радиохирургии.

Как указал мэр столицы Сергей Собянин, в 2023 году заработал флагманский центр, ставший первым этапом обновления НИИ. А впереди – строительство современного медкомплекса на 120 тысяч квадратных метров. Фактически институт расширят в полтора раза.

"Объединим лучшие технологии оказания медицинской помощи, новейшее оборудование, продуманную логистику и современные стандарты работы, – подчеркнул Собянин, отметив, что город получит медицинскую помощь на мировом уровне, а уникальная команда НИИ будет обеспечена самыми благоприятными условиями для своей работы.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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