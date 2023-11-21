Цифровизация позволяет московским врачам больше времени уделять пациентам — мэр

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Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли цифровой формат, что уже дало первый успешный результат. "Цифровая клиника" экономит порядка 30% времени, которое медперсонал уделяет пациентам, избавляя от бумажной волокиты.
А сотрудничество между сотрудниками, отметил Сергей Собянин, в таком формате значительно упрощается – все данные о пациентах появляются в системе в режиме реального времени.
С помощью современных цифровых сервисов информация о пациенте из системы скорой помощи сразу же передается в ЕМИАС. Специалисты из больницы таким образом заранее узнают о степени состояния пациента. А в моменты, когда на счету каждая секунда, скорость работы имеет ключевое значение.
Собянин добавил, что НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница имени Вересаева уже работают в таком формате.
"Многие процессы и алгоритмы в них полностью перестроены. В ближайшие два года планируем перевести в цифровую среду все московские больницы", – указал Собянин.
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