Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию
Фото: mos.ru
Беспрецедентный проект позволил повысить качество медицины для миллионов москвичей

В Москве реализуется крупнейшая в России программа модернизации амбулаторного звена, которая включает в себя не только обновление зданий поликлиник, но и образовательные программы для медиков.

Столичные врачи общей практики постоянно проходят обучение и повышают квалификацию, указал Сергей Собянин. В московской системе здравоохранения работают порядка 3 тыс. человек указанной специализации. Как правило, на прием пациенты чаще всего приходят к врачам общей практики.

Не так давно, напомнил Собянин, в Москве реконструировали 200 поликлиник, которые превратили в современные здания с первоклассным оборудованием. Однако для качественных изменений требуются и специалисты с иным уровнем подготовки.

Поэтому, отметил мэр, кабинеты современных врачей общей практики оснащены ото-, рино– и офтальмоскопами,  пульсоксиметрами, бесконтактными тонометрами и другим оборудованием. Итогом повышения квалификации врачей общей практики, которая происходит постоянно, стало повышение качества лечения миллионов пациентов в поликлиниках Москвы.

"И, конечно, серьезный вклад в повышение профессионального уровня и престижа профессии", – добавил Собянин.

Как отметил мэр, все стало возможным после того, как в 2021-2023 годах Кадровый центр столичного Департамента здравоохранения реализовал образовательный проект для врачей общей практики. Для медиков разработали комплексную программу обучения, которую создавали ведущие специалисты больниц и поликлиник города. Программа представлена из 13 модулей, исходя из наиболее распространенных видов заболеваний – от оториноларингологии до нефрологии. Практические задания проводились в самом Кадровом центре с использованием тренажеров и медицинского оборудования.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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