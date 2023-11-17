Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

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В Москве реализуется крупнейшая в России программа модернизации амбулаторного звена, которая включает в себя не только обновление зданий поликлиник, но и образовательные программы для медиков.
Столичные врачи общей практики постоянно проходят обучение и повышают квалификацию, указал Сергей Собянин. В московской системе здравоохранения работают порядка 3 тыс. человек указанной специализации. Как правило, на прием пациенты чаще всего приходят к врачам общей практики.
Не так давно, напомнил Собянин, в Москве реконструировали 200 поликлиник, которые превратили в современные здания с первоклассным оборудованием. Однако для качественных изменений требуются и специалисты с иным уровнем подготовки.
Поэтому, отметил мэр, кабинеты современных врачей общей практики оснащены ото-, рино– и офтальмоскопами, пульсоксиметрами, бесконтактными тонометрами и другим оборудованием. Итогом повышения квалификации врачей общей практики, которая происходит постоянно, стало повышение качества лечения миллионов пациентов в поликлиниках Москвы.
"И, конечно, серьезный вклад в повышение профессионального уровня и престижа профессии", – добавил Собянин.
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