Цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее — Собянин

Цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее — Собянин
Фото: mos.ru
На диагностику и лечение пациента уходит в разы меньше времени, чем несколько лет назад

В Москве продолжается развитие и рост единой цифровой платформы здравоохранения. Как указал Сергей Собянин, система представляет собой объединение технологий, облегчающих работу врачам и предоставляющую пациентам быструю и качественную медицинскую помощь – от записи с диагностикой до процесса лечения и наблюдения.

Так, электронная медкарта содержит сведения о здоровье горожан – врач с пациентом в онлайн-режиме могут ознакомиться с протоколами осмотров, результатами исследований, информацией о вакцинации и многим другим. Создано более 19 миллионов электронных медицинских карт.

Чат-бот ИИ занимается сбором жалоб пациентом на самочувствие. Полученная информация автоматически заносится в протокол предстоящего осмотра для врача.

Система поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ уже позволила медикам поставить более 10 миллионов предварительных диагнозов. В системе также содержится функция пакетных назначений, которая помогает врачам сократить время на анализы и обследования в десять раз.

А голосовой ввод позволят специалистам надиктовывать описание исследований вместо того, чтобы их печатать – в среднем экономится 20% времени.

Такие технологии наравне с другими сервисами в единой цифровой платформе позволяют сделать столичную систему здравоохранения куда доступнее и эффективнее.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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